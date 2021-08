Roma: in provincia 40 focolai di incendi sterpaglie e boschi da stamattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa mattina sono circa 40 gli incendi di sterpaglie e boschi che stanno impegnando le squadre dei Vigili del Fuoco di Roma. Le zone interessate riguardano tutta l'area cittadina e periferica oltre Raccordo Anulare. Da Via monti Lucretili, a Via Valle Lupara, le zone de La Rustica, Pomezia ed Ostia ed alcune aree dei castelli romani. Non risultano al momento persone in difficoltà o edifici minacciati dal fuoco. Le squadre dei vigili del fuoco sono coadiuvate da moduli adibiti all'antincendio boschivo dei volontari protezione civile regionale. (Rer)