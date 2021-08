Russia: alluvioni, stato di emergenza in 14 distretti municipali nella regione di Krasnodar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di emergenza è stato dichiarato in 14 distretti municipali della regione russa di Krasnodar a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Lo ha confermato la direzione regionale del ministero delle Emergenze russo. "In 14 distretti municipali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per rafforzare la task force, nelle città di Anapa sono state inviate squadre di risposta alle emergenze, un gruppo aeromobile e un distaccamento congiunto della direzione principale del ministero delle Emergenze russo nella regione di Krasnodar", si legge nel comunicato. Secondo il ministero delle Emergenze, il numero di famiglie nella regione colpita dall'alluvione ha superato quota 1.300. "A causa del ciclone, 1.344 famiglie, 1.683 territori adiacenti in 19 aree abitate e un tratto dell'autostrada regionale sono stati allagati", afferma ancora il ministero. Circa 108 mila persone in undici aree popolate della regione meridionale di Krasnodar in Russia rimangono senza energia a causa del maltempo. (Rum)