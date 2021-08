Covid: MI, ecco le misure di sicurezza per la scuola in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle "misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza" comunicate oggi dal ministero dell'Istruzione alle scuole, si ribadisce quanto già indicato nel "Piano scuola 2021-2022" e quindi - si legge nella nota tecnica del dicastero -: "l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: bambini di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; svolgimento delle attività sportive (…); la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, 'salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano' (…); il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°". Nel dettaglio, "l’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su" e "in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere". La nota quindi precisa che resta confermata la necessità della "distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 'salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano'". E si richiama quanto indicato dal Comitato tecnico scientifico (Cts) che ha chiarito come "'laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico'. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza". Sull'eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, "nulla varia rispetto al precedente anno scolastico" e dunque "all’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto - conclude la nota - si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale". (Rin)