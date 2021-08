Scuola: MI, certificazione di esenzione vaccinale valida fino al 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per coloro che in maniera temporanea o per documentate ragioni cliniche non sono vaccinati è previsto che "in luogo della 'certificazione verde Covid-19', sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a 'consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105' e allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche". Lo chiarisce la nota tecnica che il ministero dell'Istruzione ha inviato oggi alle scuole sull'attuazione del Green pass e che spiega come la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19 "ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi sanitari regionali". (Rin)