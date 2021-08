Milano 2021: De Chirico (FI), Sala a San Siro solo in campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultima volta che abbiamo visto il sindaco Sala a San Siro era il luglio 2017 quando il circolo del Pd locale gli organizzò una merenda solidale" dichiara in una nota il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico. "Poi non s'è più fatto vedere. Nemmeno dopo la guerriglia dei 300 teppistelli, chiamati alle armi in un caldo sabato dello scorso giugno dal giovane rapper magrebino Neima Ezza. Dopo quel gravissimo episodio, anziché venire a San Siro a incontrare le persone perbene che vivono barricate in casa, il sindaco influencer convocò a Palazzo Marino due rappers della crew di quartiere con l'intento di prendere qualche like in più dai giovani milanesi. Di come affrontare seriamente il grande problema sociale della rabbia giovanile manco una parola. Certo che ci vuole una bella faccia tosta a farsi rivedere sempre e solo per la campagna elettorale" continua De Chirico. "Sala pensa davvero di conquistare il voto dei residenti regalandogli qualche ghiacciolo? Davvero patetico, poi, l'ordine dato ad Amsa di far risplendere il quartiere che per gli altri 364 giorni è sudicio come Calcutta. Fortunatamente i milanesi non sono fessi come pensano il sindaco e chi gli segue la campagna elettorale e a ottobre regaleranno al peggior sindaco di Milano una bella doccia fredda" conclude.(Com)