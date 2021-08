Scuola: MI, dirigenti responsabili di verifiche Green pass, previste sanzioni per violazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in capo ai "dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie" l’obbligo di "verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio". Lo chiarisce la nota tecnica sull'attuazione del Green pass che il ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole. Una verifica che "può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale". In caso di violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde sono previste sanzioni amministrative da parte dei "dirigenti scolastici" in quanto, "'organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro", si legge ancora nella nota tecnica, che precisa come alla sanzione, "che incide sul rapporto di lavoro" si sommi, quindi, "la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione" del certificato verde. (Rin)