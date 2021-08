Haiti: scossa di magnitudo 7.0 nella zona sudoccidentale del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 si è abbattuta questa mattina ad Haiti. L'epicentro del sisma, registrato alle 8.29 locali (le 14.29 in Italia), è stato individuato in mare, a 8 chilometri da Petit Trou de Nippes, cittadina nella zona sudoccidentale del Paese caraibico. Le testimonianze raccolte dai media locali parlano di un evento sismico durato diversi secondi, ma non si conoscono ancora dati esatti su eventuali vittime o danni a cose. Interrotte molte delle comunicazioni telefoniche. La scossa è stata avvertita anche nella confinante Repubblica Dominicana, a Porto Rico, Giamaica, le Bahamas. (Mec)