Scuola: MI, "assenza ingiustificata" per personale senza Green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale della scuola è qualificato dal decreto legge "Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza" come "'assenza ingiustificata' e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo averdichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo". Lo chiarisce la nota tecnica sull'attuazione del Green pass inviata dal ministero dell'Istruzione alle scuole. Il testo spiega poi che il decreto legge ha creato una "ulteriore fattispecie di 'assenza ingiustificata' per mancato possesso della 'certificazione verde Covid-19' che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde". (Rin)