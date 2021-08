Venezuela: Russia, pronti a favorire dialogo tra governo e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta ad aiutare il governo venezuelano e l'opposizione ad impegnarsi in un dialogo se verrà fatta una richiesta in questo senso. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo. Ieri il governo e l'opposizione venezuelani hanno avviato i negoziati a Città del Messico, con la mediazione della Norvegia. "Mosca accoglie con favore l'inizio del processo di negoziazione tra il governo della Repubblica bolivariana del Venezuela e la Piattaforma unitaria”, si legge in un comunicato del dicastero degli Esteri di Mosca. "Siamo convinti che i problemi di questo Paese possano essere risolti solo dagli stessi venezuelani, senza interferenze distruttive dall'esterno. La Russia è pronta a fornire al processo di dialogo l'assistenza necessaria in accordo con la richiesta delle parti e dei mediatori norvegesi”, ha aggiunto il ministero precisando che qualsiasi tipo di assistenza sarà fornito in coordinamento con le parti coinvolte. La Federazione Russa svolge il ruolo di accompagnatore, assieme ai Paesi Bassi. (segue) (Rum)