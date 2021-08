Vaticano: Papa nomina nuovo vescovo di Iztapalapa in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo di Iztapalapa, in Messico, monsignor Jorge Cuapio Bautista, finora vescovo titolare di Bisarcio ed ausiliare dell'arcidiocesi metropolitana di Tlalnepantla. Succede a monsignor Jesús Antonio Lerma Nolasco, che ha presentato la propria rinuncia al governo pastorale. Monsignor Jorge Cuapio Bautista è nato a Santa Ana Chiautempan, il 6 aprile 1967. È stato ordinato sacerdote il 15 agosto 1992 ed incardinato nella diocesi di Texcoco. Appartiene alla comunità dei missionari di Nostra Signora del Sacro Cuore. Ha conseguito la licenza in filosofia presso la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla e la licenza in scienze della famiglia presso l'Istituto Giovanni Paolo II a Roma. Il 4 marzo 2015 è stato nominato vescovo titolare di Bisarcio ed ausiliare dell'arcidiocesi metropolitana di Tlalnepantla, ricevendo l'ordinazione episcopale il 27 maggio successivo. (Civ)