Vaticano: nominato in Iraq nuovo vescovo coadiutore dell'eparchia di Alquoch

- Il Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale di Babilonia dei Caldei ha eletto vescovo coadiutore dell'eparchia di Alquoch, in Iraq, monsignor Corepiscopo Thabet Habib Yousif Al Mekko, finora protosincello dell'arcieparchia di Mosul, al quale il Santo Padre aveva concesso il suo assenso. A darne notizia è la sala stampa vaticana. Monsignor Thabet Habib Yousif Al Mekko è nato il 14 febbraio 1976 a Karemlesh in Iraq. Ha conseguito la laurea in scienze geologiche presso l'università di Mosul e ha quindi iniziato il percorso seminaristico a Roma dove ha ottenuto il Baccalaureato presso la Pontificia università urbaniana e la licenza in patrologia presso l'Istituto patristico augustinianum. Rientrato in Iraq, è stato ordinato sacerdote il 25 luglio 2008 a Karamlesh, dove ha svolto il servizio pastorale. (Civ)