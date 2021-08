Latina: 3 denunce e 16 attività commerciali sanzionate a Ponza per inosservanze norme covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 43 violazioni amministrative contestate, per un ammontare di 28.700 euro, hanno riguardato: numerosi episodi di inosservanza alla normativa per la prevenzione della diffusione epidemica, come l’assenza di cartellonistica informativa per gli avventori e il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale e mascherine facciali; carenze igienico sanitarie e strutturali di ambienti adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti, spesso rimediati in spazi ristretti, privi dei minimi requisiti per garantire condizioni ottimali di funzionamento, interessati da sporco pregresso e non sottoposti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie; carenze strutturali e organizzative di locali adibiti a deposito bombole d’ossigeno gassoso presso l’unico ambulatorio di continuità assistenziale presente sull’isola. (Rer)