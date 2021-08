Covid: isolata per la prima volta variante colombiana nella regione dell'Alta Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Francia hanno reso noto di avere isolato il primo caso, nella regione dell'Alta Francia, di variante Covid, B.1.621, detta anche colombiana, in quanto registrata la prima volta nel Paese dell'America latina. Il caso di variante colombiana è stato rilevato a Montreuil, comune situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione dell'Alta Francia, come riporta oggi il quotidiano "Le Figaro". Il nuovo ceppo è già stato identificato in dieci regioni francesi dall'Istituto di sanità pubblico, per un totale di 53 casi, di cui 45 dal 21 giugno. L'Ile-de-France, con 21 casi, è la regione più colpita da questa variante. I casi rilevati nel Regno Unito e soprattutto in Belgio sono stati fonte di preoccupazione. In quest'ultimo Paese, in particolare, sono già state identificate venti fonti di contaminazione da questa mutazione. Sette anziani residenti in una casa di cura a Zaventem sono deceduti, nell'arco di 15 giorni, dopo avere contratto la variante del virus: tutti avevano completato il ciclo vaccinale. (Frp)