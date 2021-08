Roma: 23 arresti e 15 denunce durante controlli in vista del ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 23 le persone arrestate, 15 quelle denunciate, 2500 le persone e circa 1500 veicoli controllati, 23 le verifiche fatte in locali dal centro al litorale; è un primo bilancio del dispositivo messo in atto dai carabinieri del comando provinciale di Roma in vista del fine settimana di Ferragosto. Si tratta principalmente di persone arrestate per detenzione e spaccio di droga, furto, evasione dai domiciliari e persone ricercate perché destinatarie di provvedimenti restrittivi, trovate nel corso dei controlli. L’attività ha portato, inoltre, al recupero della refurtiva, al sequestro di diversi attrezzi utilizzati per rubare e di numerose dosi di droga. Sono stati eseguiti controlli a 25 esercizi commerciali e ai prodotti alimentari somministrati in bar e ristoranti con l’ausilio del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, per garantire la sicurezza e i diritti dei lavoratori anche a Ferragosto, che hanno comportato la chiusura di un locale nei pressi di San Pietro per avere impiegato 3 lavoratori su 4 in nero. Sanzionato, nella stessa zona, un cittadino del Bangladesh e uno della Turchia, rispettivamente titolari di un minimarket e di un “fast food – kebab” per l’inosservanza delle procedure volte a garantire la sicurezza igienica degli alimenti.(Rer)