Vaccini: Moratti, bilancio positivo per centri di somministrazione mobili

- Il giro di boa di metà agosto ci dà occasione per evidenziare il positivo bilancio delle Unità mobili di Areu impegnate nell’allestimento di centri vaccinali temporanei in varie località, anche con l'ausilio delle forze armate, della protezione civile e dei volontari delle associazioni. Commenta così, in un post su Facebook, la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, i risultati delle somministrazioni di agosto effettuate grazie alla presenza di presidi mobili. "Un’iniziativa per portare il vaccino anti-covid comodamente vicino a casa e permettere alle persone di vaccinarsi senza prenotazione. Il target nei vari interventi sono stati di volta in volta i cittadini con più di sessant’anni, fascia d’età a rischio decorso grave della malattia, i senzatetto, gli stranieri senza permesso di soggiorno, i giovani intercettati in alcune località turistiche estive". Dal 7 giugno, in dieci centri per persone senza fissa dimora, 6 comuni e nei 9 municipi della città di Milano sono state fatte 5130 somministrazioni di vaccino grazie ai camper Areu. (segue) (Com)