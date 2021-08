Vaccini: Moratti, bilancio positivo per centri di somministrazione mobili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringrazio il personale di Areu per l’impegno profuso. Il vaccino è un salvavita e anche una sola persona vaccinata in più è un argine contro la diffusione del contagio nella nostra comunità e una persona in meno che rischia di sviluppare una forma grave della malattia. Prosegue Moratti. "L’impegno di Regione Lombardia non è mai venuto meno nel diffondere la consapevolezza che il vaccino protegge gli individui e aiuta la società ad uscire dalla fase emergenziale". L'attuale situazione epidemiologica sul nostro territorio "è una prima vittoria della campagna vaccinale di Regione Lombardia". La campagna vaccinale con i camper proseguirà per tutto il mese di agosto: oggi 14 agosto a Pasturo-Barzio (Lecco), il 16 a Magenta (Milano), il 17 a Laveno Mombello (Varese), il 20 a Castiglione delle Stiviere (Mantova, ancora da confermare), il 26 a Lodi, dove si replicherà il 4 settembre, mentre è in attesa di conferma l'allestimento di un'unità mobile il 3 settembre alla Fiera di Bergamo. (Com)