Centrodestra: Gasparri, Berlusconi conferma indispensabilità FI in contesto politico

- "Con chiarezza Berlusconi, sul 'Corriere della Sera', rivendica il proprio ruolo di fondatore del centrodestra e di animatore di un bipolarismo che non può certamente lasciare la strada al trasformismo che alcuni presunti intellettuali vorrebbero che Forza Italia praticasse. Le riflessioni di Berlusconi non sono soltanto la rivendicazione di una storia e di un percorso, ma la conferma che, senza Forza Italia, del resto il centrodestra non ci sarebbe e che le altre forze politiche devono tenere conto di un quadro generale di equilibri che senza Berlusconi non potrebbe realizzarsi, rendendo più arduo il ritorno del centrodestra al governo". Lo puntualizza in una nota nota il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. "Quelli che vorrebbero il trasformismo come regola quotidiana hanno avuto la risposta che meritano. E Berlusconi con lucidità e con ricchezza di contenuti ha confermato la indispensabilità del ruolo di Forza Italia nel contesto politico italiano", conclude Gasparri. (Com)