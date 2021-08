© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per manutenzione delle opere idrauliche, sul Raccordo di Piacenza sud R49, in orario notturno, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 agosto, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata verso Milano, Bologna e in direzione della A21 Torino-Piacenza-Brescia.(Com)