Francia: oggi nuove proteste contro il pass sanitario per il quinto week end di fila

- Per il quinto fine settimana consecutivo, sono in corso oggi in Francia oltre 200 manifestazioni contro il pass sanitario, introdotto nel Paese. Secondo quanto riferito dal Servizio di intelligence territoriale centrale, sono attese tra le 200 e le 250 mila persone. A Parigi sono in programma tre manifestazioni. La prima, su iniziativa dell'ex membro del Front National, Florian Philippot. Un secondo corteo è organizzato da personalità dei "gilet gialli". Il ministero dell'Interno ha intanto confermato che sabato scorso sono scese in piazza 237 mila persone, 17mila delle quali nella sola capitale. Il 31 luglio sono state 204 mila le persone che hanno protestato contro l'introduzione del pass sanitario. (Frp)