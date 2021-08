© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è modo migliore di pregare "che mettersi come Maria in un atteggiamento di apertura, di cuore aperto a Dio". Lo scrive su Twitter Papa Francesco che, sul modello della Vergine, ci insegna come pregare: "Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu vuoi". (Civ)