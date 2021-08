Roma: incendio sterpaglie in zona Magliana in prossimità del raccordo anulare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le 11 alcune pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, in servizio di vigilanza nella zona di via della Magliana, sono intervenute per un incendio divampato in via di Valle Lupara, adiacente al grande raccordo anulare. Il rogo, principalmente di sterpaglie, ha interessato l'area compresa tra via della Magliana e via Portuense. Gli agenti si sono immediatamente attivati per mettere in sicurezza la zona, fornendo ausilio alla protezione civile e vigili del fuoco. Non si sono rese necessarie finora chiusure stradali. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. (Rer)