Romania: premier Citu propone il liberale Dan Vilceanu come nuovo ministro delle Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Romania, Florin Citu, ha annunciato oggi che nominerà il parlamentare del Partito nazionale liberale (Pnl) ed economista, Dan Vilceanu, come nuovo ministro delle Finanze. Citu ha infatti rimosso dall'incarico Alexandru Nazare all'inizio di luglio sostenendo che i progetti del ministero per attingere ai fondi dell'Unione europea e combattere l'evasione fiscale sono stati ritardati. Motivo per il quale Citu ha assunto l'interim alla guida del dicastero. Il capo dell'esecutivo ha annunciato durante una conferenza stampa che chiederà al presidente del Pnl, Ludovic Orban, di convocare l'Ufficio politico nazionale per la futura nomina al ministero delle Finanze pubbliche. "Chiederò al presidente di convocare l'Ufficio politico nazionale. La mia proposta è Dan Vilceanu per il ministero delle Finanze pubbliche", ha dichiarato Citu. L'uscita di scena di Nazare e la nomina di Vilceanu arrivano prima di un'elezione interna all'interno del Pnl con Citu che punta a succedere al ruolo di leader del partito lo stesso Orban. (Rob)