Milano: De Corato (Fd'I), topo morto nei pressi del bosco verticale

- "Nei pressi del bosco verticale, simbolo della Milano che guarda al futuro, sempre più spesso mi segnalano la presenza di topi, come del resto anche in altre innumerevoli zone della città". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, in merito alla presenza di un topo morto nei pressi della biblioteca degli alberi, a pochi passi dal bosco verticale. "E' per questo che in seduta di bilancio a Palazzo Marino avevo proposto di incrementare i fondi per la derattizzazione, ma dalla Giunta green di Sala la risposta è stata negativa. Milano è ormai una città allo sbando, piena di delinquenza e sporcizia e il fatto che sia infestata anche dai topi è solo l'ennesima conferma"(Com)