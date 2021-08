Scuola: Bianchi, in campo ogni azione necessaria per rientro in presenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Protocollo fa parte degli strumenti messi a disposizione per programmare al meglio il rientro di studentesse e studenti, tiene conto degli ultimi pareri del Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza, delle disposizioni del ministero della Salute, della normativa vigente. Sono previsti un Help desk per le scuole, che partirà a fine agosto, e tavoli territoriali di confronto presso gli Uffici scolastici regionali per una gestione capillare dell'emergenza. Proseguirà la collaborazione con il commissario straordinario per la fornitura di gel e mascherine, comprese quelle che servono a favorire l'inclusione di alunne e alunni non udenti, così come sarà portata avanti la collaborazione con il ministero della Salute e i dipartimenti territoriali di Prevenzione per supportare le scuole. Il ministero dell'Istruzione continuerà a lavorare con quello della Salute anche per garantire una corsia preferenziale per ampliare la platea del personale vaccinato. Confermata la permanenza a casa in caso di temperatura sopra i 37,5° o di altri sintomi influenzali. Sono previste modalità di gestione di ingressi e uscite, in modo da evitare assembramenti, e specifiche indicazioni per la pulizia giornaliera degli spazi. (segue) (Com)