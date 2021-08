Scuola: Bianchi, in campo ogni azione necessaria per rientro in presenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Protocollo - spiega ancora il MI - individua le disposizioni per: aerazione degli spazi (va garantito costantemente il ricambio d'aria, anche attraverso strumenti meccanici), gestione della mensa, svolgimento dei Percorsi per le competenze e per l'orientamento (Pcto), delle attività nei Convitti, nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Cpia), uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni, gestione dei casi sintomatici. Confermato il supporto psicologico e pedagogico-educativo al personale, a studentesse e studenti. Il ministero dell'Istruzione sarà impegnato a dare il massimo sostegno alle scuole, anche garantendo personale Ata a tempo determinato in più, dove necessario, per la gestione dell'emergenza, per sgravare le scuole da eccessivi oneri di gestione. Saranno inoltre messe in capo azioni mirate, come sottolineato dal ministro Bianchi, per interventi nelle scuole che presentano classi particolarmente numerose. (Com)