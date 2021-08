Venezuela: nuovo dialogo governo-opposizioni, i Paesi esteri coinvolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il negoziato tra governo e opposizioni del Venezuela, avviato ufficialmente venerdì sera in Messico, nasce sotto gli auspici del Regno di Norvegia, Paese facilitatore. È quanto stabilito nel memorandum di intesa che apre il nuovo delicato tentativo di porre fine alla prolungata crisi politica e sociale in atto in Venezuela. In qualità di "accompagnatori" confermati i Paesi Bassi e la Federazione Russa. Alla Norvegia spetta inoltre invitare e annunciare le nazioni che comporranno il "Gruppo di Paesi amici del processo", con il solo potere di controllo ma senza diritto di intervento. Il luogo del negoziato sarà Città del Messico. (Vec)