Roma: Assessore, con progetto 'strade nuove' non più rattoppi o lavori superficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco un nuovo cantiere di manutenzione straordinaria strade. Siamo a via Renato Fucini, in zona Talenti". Lo scrive su Facebook l'assessore alle infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo. "Durante i lavori in cui stiamo eliminando ben oltre 25 cm di vecchio asfalto, abbiamo trovato materiale di tufo sulla fondazione stradale, un materiale che si usava negli anni ‘60. Questo significa che da allora non erano mai state fatte manutenzioni così profonde. Si andava avanti con rattoppi o lavori superficiali di breve tenuta. Tutto a scapito dei cittadini e delle casse comunali. Con 'strade nuove, abbiamo finalmente voltato pagina facendo ripartire la macchina amministrativa e investendo centinaia di milioni di euro per la manutenzione. Fatti e non parole". (Com)