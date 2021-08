Libia: ministro Petrolio nega presenza di mercenari stranieri in giacimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercenari della compagnia russa Wagner o altre forze straniere non sono presenti presso i giacimenti petroliferi e i porti della Libia. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio e del gas del governo di unità nazionale della Libia, Mohamed Aoun, durante un’intervista televisiva, nella quale il ministro ha illustrato gli ultimi sviluppi in ambito energetico in Libia. Aoun ha dichiarato di essersi recato in visita presso il porto di Zueitina, nella parte orientale del Golfo di Sirte, e presso il pozzo di Zelter e Tahadi, e di non aver visto nessun combattente straniero. “È molto difficile per i mercenari mettere le mani sulla produzione di petrolio, in quanto le operazioni di produzione sono controllate e messe in sicurezza dalle guardie della Brega Oil Marketing Company e della National Oil Corporation (Noc, azienda petrolifera statale libica)", ha dichiarato Aoun. (Lit)