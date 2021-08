Roma: controlli congiunti al Colosseo, attività commerciali sotto la lente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono continuati anche nella giornata di ieri i servizi interforze presso l'area archeologica del Colosseo, pianificati con apposita ordinanza del Questore così come deciso in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblicato in Prefettura. Gli agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale, nel corso dei servizi iniziati già dal 9 agosto scorso, hanno controllato complessivamente 410 persone di cui 6 sanzionate amministrativamente per la vendita di merce e prodotti alimentari non autorizzati mentre 37 persone sono state sanzionate per violazione del Regolamento di Polizia Urbana. Una persona è stata denunciata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono stati controllati 397 esercizi pubblici, 2 le sanzioni amministrative e 46 i sequestri amministrativi. Controllati 4 veicoli ed elevate 6 contestazioni al codice della strada. Ben 26 i verbali di allontanamento per i quali sarà richiesta agli Uffici competenti l'emissione del Daspo Urbano. (Rer)