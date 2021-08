Roma: Santori (Lega), Raggi regala 20 bici ai vigili come fossero Space Shuttle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo che per anni il parco bici in dotazione al Corpo di polizia locale di Roma Capitale è stato tenuto a marcire dentro un garage in Via Macedonia ora la sindaca Raggi, in piena campagna elettorale, annuncia la dotazione di ben ulteriori 10 bici a pedalata assistita, in comodato d'uso gratuito, con la stessa enfasi con cui si annuncerebbe l'acquisto di Space shuttle". Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega Lazio, candidato al consiglio comunale di Roma. "Una tale assurdità alla quale si sommano i tanti dubbi e rilievi sull'effettiva utilità di questi mezzi. Infatti, oltre al cestino per la spesa, al manubrio da passeggio (per giunta reclinato verso l’interno), al motore elettrico posizionato sulla ruota anteriore (che sbilancia il mezzo), alla livrea rosso fuoco di un noto player privato del settore Lime, di cui si avvale anche Uber, alla quale è stato applicato un adesivo del Corpo, la bicicletta va ogni volta sbloccata con una App dal cellulare (privato) dell’agente operante, ritardando eventuali interventi". (segue) (Com)