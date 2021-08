Roma: controlli intensificati in vista del Ferragosto, 8 arresti in poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approssimarsi del week end di Ferragosto, gli uomini della questura di Roma hanno intensificato i controlli anche sulle strada arrestando 8 persone in poche ore. Pensava di averla fatta franca il cittadino magrebino di 37 anni con precedenti di polizia che, dopo essersi impossessato di una bicicletta in via Principe Amedeo ha cercato di allontanarsi. Colto in flagranza dagli agenti del Commissariato Esquilino, dopo averlo bloccato lo hanno arrestato per furto aggravato. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. (segue) (Rer)