Roma: controlli intensificati in vista del Ferragosto, 8 arresti in poche ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A finire in manette, in un'altra occasione, anche un altro cittadino magrebino di 31 anni che, con una bottiglia di vetro, ha danneggiato alcuni citofoni in via Raffaele Balestra. Quando ha visto arrivare gli agenti del XII Distretto Monteverde, ha cercato di scappare. Inseguito, l'uomo è stato bloccato malgrado il suo tentativo di divincolarsi. Arrestato, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e di porto d'armi od oggetti atti ad offendere. (segue) (Rer)