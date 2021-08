Roma: controlli intensificati in vista del Ferragosto, 8 arresti in poche ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via del Pigneto al Prenestino, gli agenti del commissariato Porta Maggiore e della Sezione Volanti, hanno arrestato per tentato furto aggravato un romeno di 38 anni, colto in flagranza mentre armeggiava con un cacciavite su una vettura in sosta, tentando di rubarla. A Porta Pia invece, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Sant'Ippolito e Vescovio, hanno arrestato un cittadino algerino di 50enne, con precedenti di polizia. L'uomo, ha aggredito il personale operante intervenuto sul posto a seguito di segnalazione di soggetto in escandescenza. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché danneggiamento ai beni dello Stato. (segue) (Rer)