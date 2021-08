Roma: controlli intensificati in vista del Ferragosto, 8 arresti in poche ore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre arresti, invece, sono stati effettuati in zona Casilino, 2 per possesso di sostanze stupefacenti e uno per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo arrestato è un 41enne egiziano, con precedenti di polizia, che è stato colto in flagranza in via dell'Archeologia mentre cedeva una bustina ad un altro soggetto che gli consegnava una banconota. Ha tentato di scappare, ma gli agenti del VI Distretto Casilino, lo hanno bloccato in via Carlo Labruzzi recuperando 10 involucri pari a 5 grammi di cocaina. Indosso invece, nascondeva 1090 euro in banconote di piccolo taglio. A casa dell'uomo invece sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Un romano 27enne, è stato arrestato invece dagli agenti della sezione volanti in via Giovanni Battista Scozza, dove lo hanno hanno notato mentre prelevava un involucro da una siepe dei giardini per poi cederlo ad un altro soggetto. Intervenuti immediatamente, sono riusciti a bloccarlo e a recuperare dietro la siepe 5 involucri termosaldati contenenti alcuni grammi di cocaina. Indosso invece aveva 290 euro in contanti. (segue) (Rer)