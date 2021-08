Roma: controlli intensificati in vista del Ferragosto, 8 arresti in poche ore (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre gli agenti della sezione volanti, hanno arrestato ieri sera un romano di 40 anni, per resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. L'uomo, che ha vari precedenti di polizia, è stato notato in via della Riserva Nuova, mentre armeggiava vicino ad un motoveicolo, risultato privo di assicurazione. Quando ha visto gli agenti avvicinarsi è salito a bordo del mezzo dandosi alla fuga. Inseguito dalla volante è stato intercettato in via Popoli dove, malgrado l'alt intimatogli dai poliziotti, ancora una volta ha cercato di scappare urtando con il motoveicolo la parte anteriore della volante. Sceso dal mezzo, nel tentativo di bloccare la corsa dell'uomo, uno dei poliziotti è stato investito ed ha riportato 4 giorni di prognosi per contusioni multiple. Bloccato, il 40enne è stato trovato in possesso di 1600 euro. (Rer)