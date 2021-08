Libano: Esercito confisca carburante per equa distribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito libanese ha dichiarato di fare irruzione presso le stazioni di servizio per confiscare il carburante nascosto e garantirne un’equa distribuzione alla popolazione. Lo riferisce l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”. Proseguono nel frattempo le proteste in tutto il Paese, dove diverse strade sono state bloccate dai manifestanti in protesta conto il deficit di carburante, di energia elettrica e di pane. Secondo l'Agenzia nazionale per l'informazione e il Centro di gestione del traffico stradale, l'autostrada che collega Beirut a Tripoli è stata tagliata in più punti. I manifestanti hanno bloccato il traffico all’altezza della città di Chekka, parcheggiando le loro auto in mezzo alla strada per spingere una stazione di servizio chiusa ad aprire le sue porte, consentendo agli automobilisti di fare rifornimento. La Banca del Libano ha annunciato lo scorso mercoledì 11 agosto la revoca dei sussidi per gli importatori di carburante, decisione contestata dal governo e che potrebbe portare a un aumento del 300 per cento dei prezzi della benzina e dell’olio combustibile. La maggior parte delle stazioni di servizio ha smesso di vendere carburante in attesa dei nuovi prezzi. (Lib)