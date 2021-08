Ponte Genova: in memoria vittime da Aspi fiocco nero su sito web e principali caselli liguri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiocco nero per lutto sul sito di Autostrade per l'Italia (Aspi) per il giorno della memoria per le vittime crollo di Ponte Morandi. L’azienda ha esposto coccarde nere sui principali caselli del nodo ligure e sulla cancellata esterna della direzione di Tronco di Genova dove, alle 11.36, i dipendenti della società e il direttore di Tronco, Francesco Sapio, hanno osservato un minuto di silenzio. I pannelli a messaggio variabile dislocati sulla rete ligure trasmettono il messaggio "14/8/2018-14/8/2021. In ricordo delle vittime di Genova". Bandiere a mezz’asta invece nella sede romana centrale della società e in tutte le direzioni di tronco. (Rin)