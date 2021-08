Libano: accordo tra Bdl e ministero Energia, rimanenze carburante vendute a prezzo corrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Libano e il ministero dell’Energia hanno raggiunto un accordo sulla base del quale le società di carburante venderanno le loro scorte di benzina importata sulla base di un cambio di 3.900 lire libanesi per un dollaro. Lo ha reso noto l’emittente televisiva pubblica “Lbci”. La Banca del Libano ha annunciato lo scorso mercoledì 11 agosto la revoca dei sussidi per gli importatori di carburante, decisione contestata dal governo e che potrebbe portare a un aumento del 300 per cento dei prezzi della benzina e dell’olio combustibile. La maggior parte delle stazioni di servizio ha smesso di vendere carburante in attesa dei nuovi prezzi e infinite file di automobilisti si accalcano davanti ai pochi esercenti ancora aperti. Questo accordo, che riguarda solo le scorte di benzina e non fa presagire future importazioni e dovrebbe alleviare la grave crisi del Paese. La carenza di combustibili si traduce anche in un forte razionamento dell'energia elettrica, sia essa pubblica o proveniente da generatori privati. (Lib)