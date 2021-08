Venezuela: governo Spagna accoglie con favore inizio negoziati in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Spagna ha accolto "con favore" l'inizio ieri in Messico del processo di negoziazione e dialogo tra i rappresentanti del regime e l'opposizione democratica in Venezuela per trovare una soluzione alla crisi che il Paese sta attraversando. In un comunicato stampa, l'esecutivo di Madrid ha ribadito il suo impegno per una soluzione politica negoziata, guidata dagli stessi venezuelani con il sostegno internazionale, che porti ad elezioni credibili, inclusive e trasparenti e che contribuiscano alla ricostituzione democratica del Venezuela. Allo stesso modo, l'esecutivo spagnolo ha espresso, ancora una volta, il suo impegno nei confronti del popolo venezuelano, incoraggiando tutte le parti ad impegnarsi attivamente e in buona fede nel processo che sta iniziando. (segue) (Spm)