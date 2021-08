Venezuela: governo Spagna accoglie con favore inizio negoziati in Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo e opposizioni del Venezuela hanno firmato venerdì sera in Messico il memorandum di intesa del dialogo, prima pietra di un delicato percorso per mettere fine alla lunga crisi politica in atto. L'accordo, da raggiungersi, attraverso un "negoziato intenso, integrale, progressivo e pacifico", che dovrà "stabilire regole chiare di convivenza politica e sociale, nel rispetto assoluto della Costituzione nazionale". La firma è stata posta da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea nazionale (An) e capo delegazione del governo, e dall'ex parlamentare Gerardo Blyde, in rappresentanza della "Piattaforma unitaria", la coalizione che fa capo al leader oppositore Juan Guaidò. Al tavolo anche il capo delegazione del Regno di Norvegia, Paese accompagnatore del dialogo, Dag Halvor Nylander, e il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, in qualità di anfitrione. (Spm)