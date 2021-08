Infrastrutture: Giovannini, adeguamento patrimonio opera lunga ma doverosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 14 agosto di tre anni fa "è cambiato il modo di guardare la situazione infrastrutturale del nostro Paese, con un maggiore impegno per la sicurezza. La nuova stagione di investimenti che si sta aprendo grazie al Next Generation Eu sarà diretta anche all’adeguamento del patrimonio infrastrutturale esistente per metterlo in sicurezza". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel suo intervento all’evento in ricordo delle vittime del Ponte Morandi. "Sarà un’opera lunga e costosa, ma assolutamente doverosa. Per questo nei mesi trascorsi il governo ha deciso di impegnarsi al massimo in questa direzione, non solo nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche ricorrendo ad altri fondi e rendendo pienamente operativa l’Agenzia per la sicurezza delle ferrovie, delle strade e delle autostrade nata dopo il crollo del Ponte Morandi", ha aggiunto. (Rin)