Covid: Iss, in ultimo mese 7 volte più alta l'ospedalizzazione di non vaccinati

- Negli ultimi 30 giorni per i non vaccinati il tasso di ospedalizzazione è stato oltre sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo, ovvero "52 contro 7 ricoveri per 100.000 abitanti". È quanto emerge dal rapporto di sorveglianza integrata Iss sul monitoraggio Covid che evidenzia come aumenta l'incidenza dei casi anche tra i bambini. Nell'ultima settimana, "i contagi nella fascia 0-9 anni sono saliti leggermente sopra i 50 per 100.000 abitanti. Non accadeva da inizio maggio". Il rapporto spiega che quando le vaccinazioni nella popolazione raggiungono alti livelli di copertura, si verifica il cosiddetto "effetto paradosso", cioè i dati di infezioni, ospedalizzazioni e decessi possono essere simili tra vaccinati e non vaccinati, perché il numero di questi ultimi diminuisce sensibilmente. Fra gli over 80, con copertura vaccinale al 90 per cento, il numero di ospedalizzazioni fra vaccinati con ciclo completo è "pari a 294, mentre nei non vaccinati è leggermente più basso, 220". Resta il fatto che il gruppo dei non vaccinati in questa fascia di età è molto più esiguo ed è pari al 10 per cento del totale. (Rin)