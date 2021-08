© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il relazione alla difesa del bipolarismo espressa oggi dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al "Corriere della Sera", il leader di Azione, Carlo Calenda, ironizza su Twitter: "Ed ha funzionato molto bene. Il Paese in questi trent’anni è regredito in ogni aspetto della sua vita economica, sociale e culturale. La distanza dagli altri Paesi europei è aumentata. Avanti così? Anche no". (Rin)