Tunisia: Washington esorta Saied, necessario accelerare ritorno alla democrazia

- È necessario nominare al più presto il primo ministro designato per formare un governo e affrontare la crisi economia e sanitaria che sta attraversando la Tunisia. Lo ha dichiarato il primo vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jonathan Finer, durante un incontro con il presidente della Tunisia, Kais Saied, a Tunisi, a cui ha partecipato anche l’assistente segretario di Stato Usa per gli Affari del Vicino Oriente, Joey Hood. Durante il colloquio, Finer ha consegnato a Saied una lettera del presidente statunitense Joe Biden e ha rassicurato il presidente tunisino sul sostegno degli Stati Uniti e dell’amministrazione Biden-Harris, sollecitando il Paese ad un rapido ritorno alla democrazia.(Tut)