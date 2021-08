Libia: al via settima riunione del Comitato militare congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata in Libia la settima riunione del Comitato militare congiunto 5+5 a Sirte, città situata a circa metà strada tra la capitale Tripoli e il capoluogo orientale di Bengasi. Lo rende noto su Twitter l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”. Il Comitato militare congiunto è composto da cinque ufficiali nominati dal passato Governo di accordo nazionale (Gna) dell'ex premier Fayez al Sarraj e da cinque militari dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar. I dieci membri del Comitato hanno firmato il 23 ottobre scorso l'accordo di cessate il fuoco ancora in vigore nel Paese nordafricano. L'organismo è considerato il cuore della "pista militare" della road map delle Nazioni Unite per uscire dalla crisi libica. Non tutti i punti del cessate il fuoco del 2020, come il ritiro dei mercenari e delle forze straniere dalla Libia, sono stati attuati. L'agenda dell'incontro non è stata resa nota, ma è probabile che i delegati potrebbero discutere del dossier del ritiro dei mercenari. (Lit)