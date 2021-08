Roma: incendio doloso all’Eur, distrutta l’auto di una 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si indaga a Roma sull’incendio doloso che ha distrutto una Fiat 500 a Roma. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte in via Oceano Pacifico e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che dopo aver domato il rogo hanno trovato all’interno dell’abitacolo tracce di un liquido accelerante. L’auto appartiene ad una ragazza di 30 anni che ai carabinieri che indagano sul caso, ha riferito di non aver problemi con nessuno, tanto da poter temere una azione ritorsiva. Le indagini, però, continuano.(Rer)