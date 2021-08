Ponte Genova: Meloni, 43 vittime trovino giustizia al più presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tre anni dal crollo del Ponte Morandi, "la ferita resta ancora aperta. Coltiviamo il ricordo delle 43 vittime, nella speranza che trovino giustizia al più presto. Il nostro grazie va, come sempre, a tutti i Vigili del fuoco e le Forze dell'ordine che non risparmiarono nulla di se stessi per recuperare vite sotto le macerie. Per non dimenticare". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)