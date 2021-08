Afghanistan: ministro Esteri Spagna, pronti ad evacuare ambasciata se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha espresso la sua "grande preoccupazione" per l'aggravarsi della situazione in Afghanistan a causa dell'avanzata delle forze talebane in marcia verso Kabul. Il capo della diplomazia di Madrid ha annunciato l'inizio del rimpatrio del personale dell'ambasciata, degli spagnoli che restano nel Paese e di quegli afgani e delle loro famiglie che hanno lavorato "fianco a fianco con noi". In una dichiarazione pubblicata dal ministero degli Esteri spagnolo, Albares ha sottolineato che la Spagna "è pronta a qualsiasi evenienza, compresa l'evacuazione dell'ambasciata se necessario e non lascerà indietro nessuno". "Condanniamo le crescenti violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, in particolare nelle aree e nelle città controllate dai talebani", ha aggiunto il ministro. La Spagna sta coordinando insieme ai suoi partner e alleati nel quadro dell'Unione europea e della Nato una risposta che assicuri la protezione dei nostri interessi in Afghanistan a beneficio del popolo afgano. "Continuiamo a chiedere la ripresa dei negoziati e un cessate il fuoco completo e permanente", ha concluso il ministro. (Spm)