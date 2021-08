Il meteo di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 14 agosto, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4.753m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa. In Piemonte, apice dell'ondata di caldo sulle regioni di Nord Ovest con ancora una giornata in prevalenza ben soleggiata ovunque. Possibilità di qualche locale temporale di calore sulle vette alpine tra pomeriggio e sera. Clima caldo e molto afoso, punte massime di 36-37°C in pianura padana. (Rpi)