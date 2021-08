Milano: cinque furti in un mese, arrestati quattro ladri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività investigativa condotta dai poliziotti della seconda sezione della squadra mobile milanese - e che ha portato all'arresto dei quattro ladri georgiani - ha preso avvio da un tentativo di furto commesso in zona Bicocca la notte del 7 luglio: quattro uomini erano entrati in uno stabile ed avevano apposto del nastro adesivo sullo spioncino delle porte degli appartamenti del primo piano, per impedire la visione dall'interno verso il pianerottolo. L'arrivo improvviso di un condomino, tuttavia, li aveva fatti fuggire. Le analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stabile e delle vie limitrofe e quella del traffico telefonico hanno portato i poliziotti a identificare i quattro cittadini georgiani e le autovetture che avevano utilizzato. I successivi servizi di pedinamento e controllo degli indagati, l'analisi delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate sulle utenze e sulle autovetture monitorate e in uso ai quattro, hanno evidenziato un protocollo operativo ben organizzato e una professionalità singolare nell'apertura delle porte d'ingresso con l'utilizzo di chiavi alterate o grimaldelli. I quattro cittadini georgiani, secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, effettuavano dei sopralluoghi mirati sui luoghi dei furti per poi accedere all'interno degli stabili dividendosi i compiti e i ruoli: chi apriva le porte e chi fungeva da palo, sulle scale e all'esterno del palazzo. Una volta scelto con attenzione l'appartamento da svaligiare, i ladri lo marchiavano con dei segni distintivi per essere certi che non vi fosse nessuno all'interno. (segue) (Com)